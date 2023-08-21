Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov, takımla ilk antrenmanına çıkarken, dünkü maçta forma giyen futbolcular günü izinli geçirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.