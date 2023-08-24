Beşiktaş, Dinamo Kiev'in konuğu oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Bükreş'te Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş son oynanan ve 1-1 biten Pendikspor maçının 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı. Yeni transferler 11'de yer bulamadı. Dinamo Kiev'e Bükreş'te fazla destek yok. Maç öncesi UEFA'nın izniyle milli marşlar okundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş son oynanan ve 1-1 biten Pendikspor maçının 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Kaleyi her zaman olduğu gibi Mert Günok'a teslim eden Güneş, defans hattını Rosier, Amartey, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Amir, Salih, Gedson üçlüsünü bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Onur, Muleka ve Abouabakar'a görev verdi.

YENİ TRANSFERLER 11'DE YER BULAMADI

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına Emrecan Bulut haricinde tüm yeni transferlerini getirmesine rağmen, bu futbolculardan sadece Amartey 11'de kendine yer bulabildi. Teknik direktör Güneş, henüz hazır olmadıklarını düşündüğü Rashica, Rebic, Chamberlain, Bakhtiyor ve Onana'yı yedek kulübesinde oturtmayı tercih etti.

DİNAMO KİEV'E BÜKREŞ'TE FAZLA DESTEK YOK

Kendi ülkesinde lig devam etmesine rağmen, Rusya ile süren savaştan dolayı Avrupa maçlarını Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynayan Dinamo Kiev'e, Romen taraftarlar yeteri kadar destek olmadı. Mircea Lucescu'nun Romanya'nın efsane teknik direktörlerinden biri olmasına rağmen Bükreşli futbolseverler maça fazla ilgi göstermedi. Kapasitesi 15 bin olan statta, karşılaşmayı yaklaşık 5 bin kadar taraftar seyrederken bunun yarıya yakınını Beşiktaş'ı destekleyen Türk taraftarlar oluşturdu.

MAÇ ÖNCESİ UEFA'NIN İZNİYLE MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Dynamo Kiev - Beşiktaş maçı öncesinde, Ukrayna'nın 1991'de eski Sovyetler Birliğinden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yıl dönümü olarak, 32'nci Bağımsızlık Günü'nde her iki ülkenin de "Milli Marşları" okundu.