Beşiktaş, Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev ile Rapid Giuleşti Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakanın hakemleri Darren England, Simon Bennett ve Daniel Robathan olacak. Takım kadroları ise şu şekilde: Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat. Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.