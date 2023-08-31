Beşiktaş, Dinamo Kiev'i mağlup ederek gruplara kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında evinde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara kalan Beşiktaş'ta, maç sonu galibiyet üçlüsünü Bahtiyar Zaynutdinov ve Necip Uysal çektirdi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında evinde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara kalan Beşiktaş'ta, maç sonu galibiyet üçlüsünü Bahtiyar Zaynutdinov ve Necip Uysal çektirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Aboubakar'ın tek golüyle galibiyete uzanan siyah-beyazlılarda maç sonu ise hem tribünlerde hem de saha içinde sevinç yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular, gruplara kalma başarısını taraftarıyla birlikte kutladı.

Bahtiyar Zaynutdinov ve Necip Uysal da mücadele sonunda siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi. - İSTANBUL