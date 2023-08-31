Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda oynanan karşılaşmanın 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Romanya'da oynanan karşılaşmada sakatlanan Masuaku'nun yerine Onur Bulut'u sol beke çekip, sağ kanatta Rashica'yı görevlendirdi. Hafta içinde sakatlanan Amartey'in yerine ise Necip Uysal görev yaptı. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Colley ve Onur Bulut'tan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson üçlüsünü bozmayan tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Muleka'yı sahaya sürdü. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

Beşiktaş, Dinamo Kiev karşılaşmasına şu 11 ile çıktı: "Mert Günok - Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar."

RASHICA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Milot Rashica, siyah-beyazlı formayla ilk kez Dinamo Kiev mücadelesinde 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Onur Bulut'u sol beke çekip, sağ açıkta Milot Rashica'yı görevlendirdi. Kosovalı kanat oyuncusu ilk kez bir mücadeleye 11'de başladı. Rashica, deplasmanda oynanan Dinamo Kiev ve Süper Lig'de oynanan Pendikspor mücadelelerinde sonradan oyuna dahil olmuştu.

ONUR BULUT BU KEZ SOL BEKTE

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i konuk ettiği karşılaşmada Onur Bulut, sol bekte görev aldı. Orijin mevkii sağ bek olan Onur Bulut, ön eleme ve ligin ilk iki karşılaşmasında sağ açık olarak görev almıştı. 29 yaşındaki milli futbolcu, Masuaku'nun yokluğunda ise bu kez sol bekte görev yaptı.

LUCESCU'DAN AYNI 11

Dinamo Kiev Teknik Direktör Mircea Lucescu ise ilk maçtaki 11'i bozmadı. Kaleyi Bushchan'a emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü; Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Sydorchuk ve Shaparenko'yu sahaya süren Lucescu, sağ kanatta Karavaev, 10 numarada Buyalsky, sol kanatta ise Voloshyn'i görevlendirdi. Rumen teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vanat oldu.

Dinamo Kiev'in 11'i şu şekilde: "Bushchan - Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalsky, Vanat."