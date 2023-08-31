UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi. Aboubakar'ın golüyle galibiyeti alan Beşiktaş, turu geçen taraf oldu.

STAT: Beşiktaş

HAKEMLER: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

BEŞİKTAŞ: Mert Günok – Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Chamberlain), Gedson, Rashica (Dk. 75 Zaynutdinov), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 81 Cenk Tosun)

DİNAMO KİEV: Bushchan – Tymchyk (Dk. 89 Benito), Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk (DK. 85 Brazhko), Shaparenko (Dk. 76 Andriyevskiy), Voloshyn (Dk. 76 Diallon), Buyalsky, Vanat

GOL: Dk. 52 Aboubakar ( Beşiktaş )

SARI KARTLAR: Onur Bulut, Colley, Aboubakar, Rosier, Muleka, Salih Uçan ( Beşiktaş ) - Shaparenko, Sydorchuk, Popov ( Dinamo Kiev )

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52'nci dakikada Aboubakar kaydetti.

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Boshchan gole izin vermedi.

18'inci dakikada paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Hadziahmetovic arka direğe havalandırdı. Muleka'nın kafa vuruşunda ağlara yönelen top Onur Bulut'un sırtından döndü.

19'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muleka'nın yerden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar, 3 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

85'inci dakikada Gedson'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, içerdeki Zaynutdinov'u gördü. Şık bir şekilde topu önüne alan Zaynutdinov'un vuruşunda kaleci Bushchan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

ABOUBAKAR'DAN LUCESCU'YA TEPKİ

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i konuk ettiği karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren Vincent Aboubakar, gol sevincinin Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun önünde yaşayarak, Rumen teknik adama tepki gösterdi. Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı maçın ardından Lucescu'nun, 'Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık' açıklamasının ardından Aboubakar, golün ardından Dinamo Kiev yedek kulübesine yöneldi. Gol sevincini Colley ile birlikte Rumen teknik adamın önünde yaşadı. Kamerunlu golcü, bu tepkisinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.