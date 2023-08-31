Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 76 Zaynutdinov), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 81 Cenk Tosun)

Dinamo Kiev : Bushchan, Tymchyk (Dk. 89 Benito), Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk (Dk. 85 Brazhko), Shaparenko (Dk. 76 Andriyevskiy), Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy, Vanat

Gol: Dk. 52 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Shaparenko, Dk. 39 Sydorchuk, Dk. 48 Popov ( Dinamo Kiev ), Dk. 33 Onur Bulut, Dk. 34 Colley, Dk. 53 Aboubakar, Dk. 58 Rosier, Dk. 72 Muleka, Dk. 82 Salih Uçan (Beşiktaş)

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.

52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson'un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan'ın solundan köşeye gitti: 1-0.

57. dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rosier'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine girip kale sahasına hareketlenen Muleka'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

73. dakikada Muleka'nın baskısı sonrasında topu kapan Onur Bulut, tekrar Muleka'yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Buschan uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada Beşiktaş ceza sahası önü sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Andriyevskiy direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, kale sahası önüne hareketlenen Zaynutdinov'u gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden yaptığı vuruşta kaleci Buschan son anda topu kontrol etti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.