Beşiktaş Derbiyi Kayıp Verdi: Fenerbahçe 3-2 Galip

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. İlk yarıda 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, kırmızı kartlar sonrası üstünlüğünü yitirerek derbiyi kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, mutlu başladığı derbiyi mutsuz bitirdi.

5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 21. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.

26. dakikada Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle derbide üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Asensio'nun golleriyle skoru eşitledi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye çıkan John Duran galibiyeti getiren golü kaydetti.

5 maçta 1 galibiyet alabildi

Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ligdeki 4. mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan erteleme maçını kazanan Beşiktaş, diğer müsabakalarda ise 2'şer yenilgi ve beraberlik elde etti.

Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında ise rakiplerine mağlup oldu.

El Bilal perdeyi açtı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı El Bilal Toure, derbinin 5. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı forma altında ikinci gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte ağırlıklı olarak sol tarafta oynayan El Bilal Toure, ilk golünü ise Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı RAMS Başakşehir maçında kaydetmişti.

39 yıl sonra en erken gol

El Bilal Toure'nin 5. dakikada attığı gol iki takım arasındaki en erken goller arasında yerini aldı.

Siyah-beyazlı oyuncunun, Beşiktaş'ı öne geçiren golü, iç sahada oynanan lig derbilerinde kaydedilen en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş adına iç sahada atılan en erken golü 1986 yılında Ziya Doğan kaydetmişti. Siyah-beyazlı oyuncu o tarihte oynanan derbinin 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Beşiktaş hem hocasız hem kaptansız kaldı

Beşiktaş'ta 26. dakikada hem saha içindeki kaptanı Orkun Kökçü hem de teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Orkun Kökçü'nün 26. dakikada Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından maçın hakemi sarı kart verdi. VAR incelemesinin sonrasında sarı kartı iptal ederek siyah-beyazlı oyuncuya kırmızı kart gösteren hakem Ali Yılmaz, Sergen Yalçın'a da şiddetli itirazları sonrası kırmızı kart verdi.

Yalçın'ın kulübeden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ı yardımcı antrenörler Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü idare etti.

Orkun ikinci kırmızı kartını gördü

Beşiktaş'ta derbinin gidişatını belirleyen isimlerden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bu sezon ikinci kırmızı kartını gördü.

25. dakikada Edson Alvarez'le girdiği mücadelede VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki ilk kırmızısını da RAMS Başakşehir maçının son anlarında görmüştü.

Orkun'un kırmızı kart nedeniyle görev almadığı Göztepe maçını ise Beşiktaş 3-0 kaybetti.

Sergen Yalçın bu sefer kaybetti

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 4. kez derbide karşılaşan Sergen Yalçın ilk mağlubiyetini aldı.

Daha önce sarı-lacivertli rakibiyle 3 kez karşı karşıya gelen deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmemişti.

Emirhan Topçu cezalı duruma düştü

Emirhan Topçu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görerek derbiye sınırda çıkan siyah-beyazlı oyuncu 90+1. dakikada sarı kart alması nedeniyle gelecek hafta Antalyaspor'la oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
