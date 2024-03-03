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Beşiktaş Derbisinde 1914 Galatasaray Taraftarı Tribünde Yer Aldı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide, 1914 Galatasaray taraftarı stada giriş yaptı. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği, sarı-kırmızılı taraftarlar maçı tribünde izledi.

Beşiktaş derbisinde tribünde yer alacak 1914 Galatasaray taraftarı, stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği 1914 sarı-kırmızılıları taraftarlar derbide yer alacak. Mete Caddesi'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra üst aramalarının ardından stada alınmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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