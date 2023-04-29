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Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları sonrasında çift kale taktik maçla idmanı bitirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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