Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını tamamladı
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları sonrasında çift kale taktik maçla idmanı bitirdi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor