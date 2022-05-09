Beşiktaş, derbi için stada ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada geldi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor