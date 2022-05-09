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Beşiktaş, derbi için stada ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, derbi için stada ulaştı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Haberler

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