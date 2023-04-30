- Beşiktaş derbi için stada giriş yaptı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı stada ulaştı.

- Beşiktaş derbi için stada giriş yaptı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.