Beşiktaş derbi için stada giriş yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023