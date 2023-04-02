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Beşiktaş derbi için Kadıköy'e geldi

Spor Haberleri

- Beşiktaş derbi için Kadıköy'e geldi Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.

- Beşiktaş derbi için Kadıköy'e geldi

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş stada ulaştı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayıp, kampa girmişti. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Kadıköy Spor Haberler

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