Beşiktaş derbi için Kadıköy'e geldi
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- Beşiktaş derbi için Kadıköy'e geldi Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.
- Beşiktaş derbi için Kadıköy'e geldi
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş stada ulaştı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayıp, kampa girmişti. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor