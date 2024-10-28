Beşiktaş Derbi İçin Galatasaray'a Hareket Etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak RAMS Park'a doğru yola çıktı. Taraftarlar, kafileyi meşale yakarak ve tezahüratlarla destekledi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu maç öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan siyah-beyazlı kafileye taraftar, meşale yakarak ve tezahürat yaparak destek verdi. Daha sonra Beşiktaş kafilesi, taraftarların desteği eşliğinde stadyuma doğru hareket etti.