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Beşiktaş Derbi İçin Galatasaray'a Hareket Etti

Beşiktaş Derbi İçin Galatasaray'a Hareket Etti
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak RAMS Park'a doğru yola çıktı. Taraftarlar, kafileyi meşale yakarak ve tezahüratlarla destekledi.

BEŞİKTAŞ kafilesi, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden çıkış yaparak RAMS Park'a hareket etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu maç öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan siyah-beyazlı kafileye taraftar, meşale yakarak ve tezahürat yaparak destek verdi. Daha sonra Beşiktaş kafilesi, taraftarların desteği eşliğinde stadyuma doğru hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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