Beşiktaş Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Takım antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor