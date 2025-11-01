Haberler

Beşiktaş Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Takım antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

