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Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağo derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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