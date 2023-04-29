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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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