Beşiktaş derbi hazırlıklarını devam ettirdi Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valérien Ismal yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla noktalandı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 27 Eylül Salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam ettirecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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