Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi 46-22 ile Geçti

Güncelleme:
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 46-22 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 21-9 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
