Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi 46-22 ile Geçti
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 46-22 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 21-9 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 46-22 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 21-9 önde bitirdi.
Beşiktaş, ikinci yarıda da üstün performansını sürdürerek müsabakayı 46-22 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor