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Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 77-73 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Münevver Özemre, Serhat Dülker

Nesibe Aydın : Thomas 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Feride Şevval Akalan 1, Cannon 19, Coates 8,??????? Gülşah Duman Bıçakcı 10, İlayda Güner 5, Gamze Takmaz 1

Beşiktaş : Evans 26, Lazic 5, Nogic 15, Elif Bayram 10, Li 20, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 13-23

Devre: 31-41

3. Periyot: 49-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 77-73 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi ING Bank Beşiktaş Aydın Haberler

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