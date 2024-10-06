Beşiktaş Deplasmanda Gaziantep ile Berabere Kaldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Siyah Beyazlı takım, Ciro Immobile'nin penaltı golüyle öne geçti ancak Alexandru Maxim'in son dakikada attığı gol eşitliği sağladı.
(ANKARA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ile karşılaştı. Gaziantep Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Muhammet Ali Meteoğlu yönetti.
Siyah Beyazlı takım 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı. Mücadelenin 90+5'inci dakikasın Alexandru Maxim attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.