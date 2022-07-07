Beşiktaş, Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Beşiktaş, Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Muleka'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Euro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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