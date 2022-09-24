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Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Demir Ege Tıknaz Ceyhun Kazancı Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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