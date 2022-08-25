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Beşiktaş, Dele Alli'nin maliyetini açıkladı

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Beşiktaş, Dele Alli'nin maliyetini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Dele Alli'nin geçici transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Dele Alli'nin geçici transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Everton'a kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya bu sezon için 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonunun da sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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