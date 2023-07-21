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Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı

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Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ganalı savunma oyuncusu Daniel Amartey'i transfer etti. Amartey, sağlık kontrollerinden geçti.

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ganalı savunma oyuncusu Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sözleşmenin süresine dair bilgiye yer verilmezken 28 yaşındaki futbolcu son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de forma giymişti.

AMARTEY SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, siyah-beyazlıların sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Amartey'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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