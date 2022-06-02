Beşiktaş 'da Maryam Yektaei ameliyat edildi - Haberler

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Beşiktaş 'da Maryam Yektaei ameliyat edildi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş 'da Maryam Yektaei ameliyat edildi

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Maryam Yektaei ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Maryam Yektaei ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yektaei'ye Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Doç. Dr. Göksel Dikmen tarafından sol diz artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

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