Üye Girişi
Haberler
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü lideri öldürüldü
Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
Tarihin ardından heyette yer alacak isimler de netleşti
İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'la ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Zihinsel engelli çalışanına cinsel istismarda bulunmuştu!
img

Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
img

İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
Zihinsel engelli çalışanına cinsel istismarda bulunmuştu!
Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi

Son Dakika Haberleri

Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Eyüpspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Eyüpspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yılın Kelimesi nedir? TDK Yılının Kelimesi nasıl oy verilir? Noel Baba gerçek mi? Noel Baba gerçekte kim? Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 personel alımı ne zaman, şartları ne? Diyanet İmam alımı ne zaman, kaç imam alınacak 2025? Eyüpspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Eyüpspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızılcık Şerbeti Görkem diziden ayrılıyor mu? Gündönümü oldu mu? Bu gece en uzun gece mi? Cuma günü hangi diziler var? 20 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (EYÜPSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.