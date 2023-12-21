Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçına 4 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımının Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl yedeğe çekildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu oyuncuların yerine Semih Kılıçsoy ile sakatlıklarını atlatan Mert Günok, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev verdi.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye; Mert Günok, Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.

Semih Kılıçsoy, ligde ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda görev yaptığı 10 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.

Tayyip Talha, 263 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Necip Uysal ve Umut Meraş ile kadro dışı bırakılan 5 futbolcu (Aboubakar, Onana, Bailly, Ghezzal, Rosier) müsabaka kadrosunda yer almadı.

Masuaku, 4 maç sonra formasına kavuştu

Siyah-beyazlı ekibin Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 4 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan Masuaku, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 2'şer müsabakada kadroya dahil edilmemişti.

Tribünler boş kaldı

Beşiktaş taraftarları, bu yıl Tüpraş Stadı'nda oynanan son maça ilgi göstermedi.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Maçın hakemlerine çiçek verildi

Karşılaşma öncesi maçın orta hakemi Ümit Öztürk ve yardımcılarına çiçek verildi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Cüneyt Sezgin ile asbaşkan Mete Vardar, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.