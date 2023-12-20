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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı için hazır

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavisi devam eden Necip Uysal ve Umut Meraş ile ayak bileği dış yan bağ yaralanması nedeniyle tedavisi süren Gedson Fernandes, Corendon Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Rıza Çalımbay Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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