Beşiktaş, Club Brugge maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Beşiktaş, maç için yarın özel uçakla Belçika'ya gidecek.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda deplasmanda Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, minyatür kale maç ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Belçika'nın Brugge kentine gidecek.