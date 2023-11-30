Beşiktaş-Club Brugge Maçı Hakem ve Kadroları
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasındaki Beşiktaş- Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar
Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, de Cuyper, Thiago, Zinckernagel