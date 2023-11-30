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Beşiktaş-Club Brugge Maçı Hakem ve Kadroları

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasındaki Beşiktaş- Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, de Cuyper, Thiago, Zinckernagel

Kaynak: AA / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Club Brugge Slovenya Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Spor Haberler

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