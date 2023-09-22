Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Vanaken ve Cenk Tosun'dan geldi.

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Club Brugge : Mignolet, Mechele, Sabbe (Dk. 90+2 Boyata), Spileers, de Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen (Dk. 79 Jutgla), Onyedika, Skoras (Dk. 61 Nielsen), Vanaken, Thiago

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier (Dk. 84 Cenk Tosun ), Bailly (Dk. 84 Necip Uysal), Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 84 Chamberlain), Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 66 Onur Bulut), Muleka (Dk. 66 Zaynutdinov), Aboubakar

Goller: Dk. 77 Vanaken ( Club Brugge ), Dk. 88 Cenk Tosun ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 40 Mechele, Dk. 74 Onyedika, Dk. 79 Vetlesen, Dk. 86 Spileers, Dk. 89 Mignolet, Dk. 90+1 Vanaken ( Club Brugge ), Dk. 45+2 Amartey ( Beşiktaş )

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Rashica'nın kafayla arkaya gönderdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti ve Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde düzeltip yaptığı vuruşta, kaleci Mignolet gole izin vermedi.

50. dakikada Club Brugge etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Olsen bekletmeden arka direğe hareketlenen Vanaken'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kontrol etti.

57. dakikada Club Brugge net bir fırsattan yararlanamadı. Vetlesen'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen de Cuyper, sağ çaprazdan topu kale sahası içine gönderdi. Müsait pozisyondaki Thiago'nun yakın mesafeden kayarak vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

59. dakikada Mert Günok net bir pozisyonda gole izin vermedi. Skoras'ın pasında soldan ceza sahasına giren de Cuyper, penaltı noktası üzerinde boş durumdaki Olsen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, Mert topu kornere yollamayı başardı.

72. dakikada Mert Günok yine kalesini gole kapattı. Onyedika'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Olsen'in Zaynutdinov'dan sıyrılıp yerden sert vuruşunda, Mert Günok topu kornere gönderdi.

77. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Olsen, Gedson Fernandes'ten sıyrılıp ceza sahasına arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Vanaken'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

83. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu Nielsen, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Vanaken'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye şutunda direkten dönen topu Zaynutdinov kornere attı.

88. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Chamberlain'in ayak koyduğu top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.