Beşiktaş, Club Brugge deplasmanında galibiyet arıyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Club Brugge maçı öncesi galip gelerek iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Güneş ve futbolcu Jackson Muleka, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş, deplasmanda kazanarak gruptan çıkmak için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galip gelerek iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Güneş ile siyah-beyazlı futbolcu Jackson Muleka, maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir takımla mücadele edeceklerini belirten Şenol Güneş, "Brugge'e birçok kez geldim. Güzel bir şehir. Hava soğuk. Zemin de güzel. Yarın yağış bekleniyor. Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı işler yaptı. İyi oyuncularını satıp bütçe oluşturan bir takım. Çok genç oyuncuları var. Dinamik bir takım. Baskılı bir taraftarı var. Kazanmak isteyeceğiz. Bu gruptan birinci çıkmak için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maça hazırız. Umarım güzel maç olur ve oynadığımız oyundan keyif alırız." ifadelerini kullandı.

Club Brugge'e karşı deplasmanda ilk maçı kazanmanın gruptan çıkmak adına çok önemli olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Başlangıç önemli. Buradan kazanarak çıkmak çok şeyi değiştirir. İyi başlamak ve oyun olarak öz güvenimizi göstermek bizi grupta bir adım öne geçirir. Bu sezon şu ana kadarki en iyi takıma karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test olacak." diye konuştu.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a 3-0 yenilerek uzun süre sonra mağlubiyet yaşadıklarını hatırlatan Şenol Güneş, "Oyun olarak ezilerek oynamadık ama eksik kaldık. Ligde 5 puan kaybettik. Puan kaybettiğimiz Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında biraz daha dikkatli olsak 5 puanı alabilirdik. Hatalarımız oldu ve olacaktır. Oyuncuların iyi niyetinden kuşkum yok." şeklinde görüş belirtti.

Yeni transfer Eric Bailly'nin son durumuyla ilgili bir soruyu Güneş, "Bailly, takıma geç katıldı. Bizimle beraber çalışıyor. Tayfur Bingöl'ü antrenman eksiğini kapatması için İstanbul'da bıraktık. Kamp kadrosunda yer alan tüm oyuncular yarın oynayabilir. Herkes hazır. Omar Colley'in bir rahatsızlığı var. Bailly'nin oynayıp oynamayacağını, Omar Colley'in durumuna göre değerlendireceğiz." şeklinde yanıtladı.

Jackson Muleka: "Kazanmaya geldik"

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını belirtti.

Brugge'deki atmosferi çok iyi bildiğini ve bu statta hiçbir maçın kolay geçmediğini aktaran Muleka, "Zor bir müsabaka olacak. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Buraya kazanmaya geldik. İyi bir maç olacak. Beşiktaş her kulvarda kazanmak için oynar. Gruba iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. 3 puanla grup aşamasına başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon verimli bir kamp dönemi geçirdiğini ve formda olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bu sezon daha iyi durumdayım. Öz güvenim de yüksek. Her maç daha iyi oynuyorum ve daha çok süre alıyorum. Elimden geldiğince takıma katkı vermeye çalışıyorum." diye konuştu.