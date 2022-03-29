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Beşiktaş, çift kale taktik maç oynadı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, çift kale taktik maç oynadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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