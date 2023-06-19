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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Sude Naz Uzun'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Sude Naz Uzun'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Sude Naz Uzun'u kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Sude Naz Uzun'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor ve PTT formalarını giyen Sude Naz Uzun ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Sude Naz Uzun'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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