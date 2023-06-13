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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Pelin Eroktay'ı kadrosuna dahil etti

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Pelin Eroktay'ı kadrosuna dahil etti

Spor Haberleri

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Pelin Eroktay'ı renklerine bağladı.

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Pelin Eroktay'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pelin Eroktay ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pelin Eroktay'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Pelin Eroktay, kariyerinde Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyespor, Sigorta Shop ve İBA Kimya TED Ankara Kolejliler formalarını giydi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

voleybol Beşiktaş Spor Haberler

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