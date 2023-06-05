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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Hilal Kocakara'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Hilal Kocakara'yı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, pasör Hilal Kocakara'yı transfer etti.

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, pasör Hilal Kocakara'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pasör Hilal Kocakara'yı kadrosuna dahil etti. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hilal Kocakara'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kocakara, 2022-2023 sezonunda Bolu Belediyespor forması giymişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

voleybol Beşiktaş Spor Haberler

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