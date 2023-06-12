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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Gizem Güreşen'i transfer etti

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Gizem Güreşen'i transfer etti

Spor Haberleri

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, milli sporcu Gizem Güreşen'i kadrosunu dahil etti.

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, milli sporcu Gizem Güreşen'i kadrosunu dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Gizem Güreşen'e şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formalarını giydi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

voleybol Beşiktaş Spor Haberler

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