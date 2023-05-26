Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Gelecek sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı, smaçör Fulden Ural'ı transfer ettiğini duyurdu.

Gelecek sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı, smaçör Fulden Ural'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Fulden Ural'la sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fulden Ural'a şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda da görev alan 32 yaşındaki oyuncu; Galatasaray, Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru ve Karayolları kulüplerinde de forma giydi.