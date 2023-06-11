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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Ekaterina Efimova'yı transfer etti

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Ekaterina Efimova'yı transfer etti

Spor Haberleri

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Rus sporcu Ekaterina Efimova'yı renklerine dahil etti.

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Rus sporcu Ekaterina Efimova'yı renklerine dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Dinamo Krasnodar, Dinamo Moskova ve Leningradka Saint Petersburg formaları giyen 29 yaşındaki sporcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ekaterina Efimova'ya şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Dinamo Krasnodar voleybol Beşiktaş Spor Haberler

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