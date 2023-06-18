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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi

Spor Haberleri

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil edilen Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki liberoyla önümüzdeki sezon yola devam edileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: 'Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'mız, 2022-2023 sezonunda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde elde ettiğimiz şampiyonlukta pay sahibi olan sporcumuz Duru Aksu'nun sözleşmesi yeniledi. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Duru Aksu'ya şanlı formamızda üstün başarılar dileriz.'

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil edilen Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki liberoyla önümüzdeki sezon yola devam edileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'mız, 2022-2023 sezonunda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde elde ettiğimiz şampiyonlukta pay sahibi olan sporcumuz Duru Aksu'nun sözleşmesi yeniledi. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Duru Aksu'ya şanlı formamızda üstün başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

voleybol Beşiktaş Spor Haberler

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