Beşiktaş Ceylan Başantrenörü Emre Nur, şampiyonluğun hikayesini AA'ya anlattı Açıklaması

Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Emre Nur, şampiyonluğa ulaşarak hiç kimsenin beklemediği bir başarı hikayesine imza attıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig final etabını zirvede tamamlayarak 2020-2021 sezonunun ardından tekrar Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı ekipte başantrenör Nur, şampiyonluğun hikayesini AA muhabirine anlattı.

Çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Emre Nur, "Şampiyonluğun çok farklı bir hikayesi var. Tüm voleybol camiasının konuştuğu bir hikaye yazdık. Kimsenin beklemediği bir hikayeydi. Bir proje takımıyız. Beşiktaş ve Eczacıbaşı ailesinin iş birliğiyle yapılan ve gençlerden oluşan bir ekibiz. Kadrodaki 15 sporcunun 9'u 18-19 yaşlarında. Çok çalışmamız gerekiyordu. Doğruyu ve tekrarı çok fazla yapmamız lazımdı. Takımımız, sene içinde inanılmaz gelişim gösterdi." ifadelerini kullandı.

Çok büyük bütçelerle kurulan takımlara karşı mücadele ettiklerinin altını çizen Nur, "Çok zorlu yollardan geçerek buralara geldik. Sene başında buna inanıyorduk. Bizim dışımızda hiç kimse bu başarıyı beklemiyordu. Kendimize güveniyorduk ve sezon sonunda şampiyon olarak bunun karşılığını aldık. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere çıkardığımız için çok gururlu ve mutluyum. Umarım Beşiktaş ait olduğu yerde kalır ve bu ülkenin voleyboluna katkı sunmaya devam eder." şeklinde görüş belirtti.

"Ekibim ve sporcularım olarak Sultanlar Ligi'ne hazırız"

Emre Nur, gelecek sezon yer alacakları Sultanlar Ligi'nde kalıcı olabilmeleri için aceleci davranmamaları gerektiğini vurguladı.

Sultanlar Ligi'nin kalitesine dikkati çeken Nur, "Sultanlar Ligi apayrı bir platform. Ekibim ve sporcularım olarak Sultanlar Ligi'ne hazırız. Beşiktaş olarak Sultanlar Ligi'nde kalıcı ve başarılı olmak istiyorsak mutlaka daha iyi takviyeler yapmamız gerekiyor. Bunun bilincinde bir yönetim ve camia var. Sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sultanlar Ligi'nde kalıcı olabilmek için aceleci davranmamalıyız. Emin adımlarla gitmeliyiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Bizden 1. Lig'de bunu kimse beklemiyordu ve başardık. Şimdi Sultanlar Ligi'ndeyiz. Orada da başaracağız. Kendimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.