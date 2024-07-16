Beşiktaş, Cenk Tosun ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'a veda etti.

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş formasıyla toplamda 227 maça çıkan Cenk Tosun, 96 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki milli futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL