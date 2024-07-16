Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Cenk Tosun ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda etti. Kulüp, Tosun'a teşekkür ederken, Fenerbahçe ile anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'a veda etti.

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş formasıyla toplamda 227 maça çıkan Cenk Tosun, 96 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki milli futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Cenk Tosun Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title