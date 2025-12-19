Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 47. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 26 puan toplayan siyah-beyazlılar, 5. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile mağlubiyetle elde ettiği 18 puanla 11. basamakta yer alıyor.

Ligde 47. randevu

İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 46 maçın 29'unu Beşiktaş, 8'ini de Karadeniz temsilcisi kazandı. 9 müsabakada ise taraflar 1 puana razı oldu.

Siyah-beyazlı takımın attığı 93 gole, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

Son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret. 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle yine 1 puana razı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Rizespor karşılaşmasını kazanıp hem 3 puan hasretini sonlandırmak hem de devre arasına moralli girmek istiyor.

Dolmabahçe'de son 4 mücadeleyi kazanamadı

Beşiktaş bu sezon iç saha maçlarında galibiyet almakta zorlanıyor. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe'de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK'yla da berabere kaldı.

Kara Kartal, Rizespor maçında da galibiyet alamadığı takdirde 1969-1970 sezonundaki üst üste 5 maçlık iç sahada kazanamama serisini tekrarlamış olacak.

Siyah-beyazlılar, rakibine karşı evinde üstün

Siyah-beyazlı takım ile Rize ekibi arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, rakibini konuk ettiği maçların 15'ini kazanırken, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. 5 mücadelede ise taraflar 1 puana razı oldu.

Beşiktaş ağları 50 kez sarsarken, Rizespor da 20 defa gol sevinci yaşadı.

Rafa Silva'nın durumu Sergen Yalçın'a bağlı

Bir süredir çalışmalarını takımla sürdüren Rafa Silva'nın, Rizespor mücadelesinde kadroda olup olmayacağı bugün belli olacak. Son 5 maçta kadroda yer almayan Rafa, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın uygun bulması halinde Çaykur Rizespor maçının geniş kadrosunda yer alabilir.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlılarda Rizespor maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva ile tedavisi devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu yarın forma giyemeyecek.

Bunun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkelerinin milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de yarın görev alamayacak.

Ayrıca El Bilal Toure'nin, Trabzonspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maçlık cezası var.

Sarı kart ceza sınırında 5 futbolcu

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında da 5 oyuncu yer alıyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Orkun Kökçü yarınki müsabakada kart görmeleri halinde Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı olacak. - İSTANBUL