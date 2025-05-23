Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor. Takım, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarıyla hazırlık yapıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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