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Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamlıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 ile başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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