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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için kampa girdi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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