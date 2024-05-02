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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik maçıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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