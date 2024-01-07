Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklara başladı
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlara başladı ve hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında 9 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta bir günlük iznin ardından hazırlıklar başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye giderek kampa girecek.